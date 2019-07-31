В Екатеринбурге приставы совершили рейд по элитным должникам
Судебные приставы Екатеринбурга в ходе рейда по должникам посетили элитный жилой комплекс, расположенный на улице Радищева. Все должники были «свежими» - о неуплатах в ведомстве узнали за несколько дней до начала рейда. Однако были и те, чей «срок годности» уже вышел.
- Так, мужчина, не оплачивающий долг свыше 350 тысяч по налогам, как только узнал, что к нему домой пришли судебные приставы-исполнители, предпочел сразу оплатить сумму через портал «Госуслуги» в тот же день, о чем и сообщил приставу-исполнителю, принеся в отдел подтверждающие оплату документы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В целом, все должники ответственно отнеслись к визиту приставов, не стали скрываться и явились на прием к приставу-исполнителю. Там им сказали оплатить задолженность в течение 5 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU