2019-07-31T07:45:47+03:00
Общество

На Урале оштрафовали школу на 40 тысяч из-за девочки, сломавшей на перемене пальцы

Ей не была вовремя оказала медпомощь
Мария Трапезникова
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Во время инцидента девочке не была вовремя оказана медицинская помощьВо время инцидента девочке не была вовремя оказана медицинская помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила провела проверку по делу 9-летней девочки, которая пострадала в результате несчастного случая на перемене в одной из школ.

- В феврале этого года во время перемены девочка вышла в коридор и засунула пальцы в дверную щель, в результате чего получила травму в виде открытого перелома ногтевой фаланги 4 пальца правой руки и ушибленной раны 4 пальца правой кисти с отрывом ногтя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом дирекция школы не озаботилась вызвать «Скорую», девочку не доставили в больницу, а медсотрудника в самом учреждении не было. Вследствие этого девочке была сделана операция. Как сообщают в прокуратуре, она до сих пор испытывает сильное нервное потрясение.

В итоге, решением прокуратуры Нижнего Тагила с дирекции школы взыскано 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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