Нет огнетушителя и эвакуационных выходов: В Свердловской области закроют 6 палаточных лагерей

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-31T06:23:32+03:00

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В Свердловской области сотрудники МЧС и Минобразования и молодежной политики региона проверили все палаточные лагеря, 6 из которых оказались несанкционированными. Они располагались в Полевском, Заречном, Нижних Серьгах, Верхотурье и Нижнем Тагиле.

- При обследовании палаточных лагерей инспекторы в первую очередь обращают внимание на место, где размещён лагерь (нахождение его в радиусе выезда пожарных подразделений), состояние территории, расстояние до линий электропередач, - объяснили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – В самом лагере проверяется наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного противопожарного водоснабжения, состояние путей эвакуации, устойчивой телефонной связи, наличие в палатках автономных пожарных извещателей, исправных электрических фонарей.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Помимо этого, проверке подвергается наличие электронагревательных приборов и электросветильников, эксплуатация которых запрещена в палатках. Особое внимание уделяется наличию инструкций и знанию персоналом действий в случае пожара в дневное и ночное время. В ходе проверок в палаточных лагерях проводятся практические тренировки с персоналом и детьми по эвакуации.

В пресс-службе также отмечают, что лагеря в Нижнем Тагиле и Нижних Серьгах уже закрыты. Всего в области на сегодняшний день действует 71 загородный оздоровительный лагерь и 5 палаточных (в Арамиле, Серове и Краснотурьинске), 2 из них откроются в августе (в Березовском и Верхней Салде).

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Напомним, что проверки связаны с трагедией, произошедшей в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Там огонь уничтожил 20 из 26 палаток. Всего в лагере находилось 189 детей, четверо из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU