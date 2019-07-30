Вместо явки в полицию – командировка: силовики нашли водителя BMW, который протаранил бар на Радищева из-за дорогого шампанского

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-30T18:55:32+03:00

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Полиция Екатеринбурга установила мужчину, который протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева. Инцидент произошел в минувшие выходные.

- Обещанный визит в полицию с юристом так и не состоялся. Юрист предприятия, на которое зарегистрирована машина, сообщила, что лихач уехал в командировку. Однако женщина пообещала, что завтра она явится в полицию и даст объяснения. Специалисты по ремонту, представляющие интересы подозреваемого, приходили в увеселительное заведение и произвели замер поврежденных фрагментов входной группы. Представители МВД продолжают проводить проверку по данному факту, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, 53-летний мужчина по имени Александр не смог заплатить 100 тысяч рублей за бутылку шампанского и решил отомстить.

ИСТОЧНИК KP.RU