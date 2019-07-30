2019-07-30T18:44:52+03:00
Общество

Евгений Куйвашев нацелил депутатов Заксобрания на поддержку социальных инициатив и создание условий инвестиционного развития региона

Глава Свердловской области поблагодарил депутатов за совместную работу и нацелил их на конструктивное взаимодействие
Олег Галимов
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В течение весенней сессии депутатами Законодательного собрания было принято 70 законов, в том числе 28 законопроектов были внесены исполнительными органами властиВ течение весенней сессии депутатами Законодательного собрания было принято 70 законов, в том числе 28 законопроектов были внесены исполнительными органами властиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев 30 июля на заседании Законодательного собрания Свердловской области, завершающем весеннюю сессию, поблагодарил депутатов за совместную работу и нацелил их на конструктивное взаимодействие.

- Нам предстоит двигаться вперед, учитывая вопросы жителей Свердловской области, и решать те задачи, которые они перед нами ставят, – сказал губернатор.

Он отметил, что в бюджетном процессе в осеннюю сессию необходимо предусмотреть четкое и полное исполнение социальных обязательств, направленных на поддержку семьи, демографическую политику, адресную социальную помощь.

Важное направление – работа с инициативами ветеранов и волонтеров, связанных с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также в числе общих задач, стоящих перед законодательными и исполнительными властями, – обеспечение комфортных условий для развития бизнеса, создание дополнительных мер для активизации промышленной политики региона, повышения инвестиционной привлекательности всей Свердловской области и каждого муниципалитета в отдельности.

В течение весенней сессии депутатами Законодательного собрания было принято 70 законов, в том числе 28 законопроектов были внесены исполнительными органами власти.

Отдельно Евгений Куйвашев заострил внимание парламентариев на подготовке к важнейшим событиям – локомотивам развития Свердловской области. Это Универсиада-2023 и 300-летие Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

- В части Универсиады мы подготовили предварительный план, интенсивно проработав его с федеральными министерствами, в том числе вопросы привлечения федерального финансирования, частных средств. В целом студенческие игры дадут толчок развитию не только Екатеринбурга, но всего региона. Нам многое предстоит сделать. И, безусловно, главным наследием Универсиады станет создание нового формата нашего высшего образования, – сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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