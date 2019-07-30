Из Свердловской области выдворили 132 нелегалов

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-30T18:12:09+03:00

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В свердловском главке полиции подвели итоги второго этапа акции «Нелегал-2019», основной целью которой является профилактика преступлений в сфере миграционного законодательства нашей страны. В период с 16 по 22 июля на Среднем Урале органами внутренних дел выявлено 1 044 правонарушения, совершенных иностранными гражданами.

В Екатеринбурге тщательным проверкам подверглись автосервисы, рынки КОР, Таганский ряд и другие. В Сысертском и Белоярском районах сыщики посетили земельные угодья с деревянными, обтянутыми полиэтиленовой плёнкой теплицами, в которых заграничные предприниматели выращивают огурцы, помидоры и кабачки.

А в Полевском стражи порядка проявили интерес к мини-заводу по производству спецодежды. Цех располагается в одноэтажном, с запасными выходами помещении в виде ангара. Это целый комплекс с комнатами для пошива, проживания, столовой, душевыми и туалетом.

- Рейд и на этот раз прошел не впустую. Силовики выявили 725 нарушений правил въезда, выезда, пребывания, и транзитного проезда. Еще 319 граждан уличили в нарушении установленного порядка осуществления трудовой деятельности. По итогам операции наложено штрафов на сумму 1 591 тысяча рублей. Судами принято 132 решения о выдворении нарушителей за пределы страны. По фактам незаконной миграции территориальными ОВД возбуждено 100 уголовных дел, из них 79 за фиктивную постановку на учет. Еще 9 дел заведено по линии незаконного оборота наркотиков, - рассказал пресс-секретарь главка, полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU