После гибели работницы завода УГМК в Ревде СКР возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-30T17:04:34+03:00

На производстве взорвался баллон с кислородом

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели женщины на заводе УГМК в Ревде. На производстве взорвался баллон с кислородом.

- По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, истребуется и анализируется интересующая следствие документация, выясняются точные источник и причина инцидента, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В руководстве СУМЗ отметили, что администрация предприятия оказывает полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU