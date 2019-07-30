Четыре старинных дома на улице Декабристов в Екатеринбурге отдадут под спортивные клубы
Их передадут строящейся рядом Ледовой арене
Один из ранних проектов Ледовой арены. Фото: УГМК
Изменить размер текста:
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня согласились передать Ледовой арене, которая строится на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, четыре здания-памятника. Как сообщает ngzt.ru, речь идет о домах №42, 40, 38 и 36 по улице Декабристов.
- Это объекты культурного наследия, находившиеся в собственности Екатеринбурга, - приводят журналисты слова Сергея Зырянова, главы министерства управления госимуществом. – Они находились в ненадлежащем состоянии, нужно потратить на их восстановление серьезные деньги.
Внутри них планируют разместить спортивные клубы.
ИСТОЧНИК KP.RU