Четыре старинных дома на улице Декабристов в Екатеринбурге отдадут под спортивные клубы

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-30T15:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня согласились передать Ледовой арене, которая строится на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, четыре здания-памятника. Как сообщает ngzt.ru, речь идет о домах №42, 40, 38 и 36 по улице Декабристов.

- Это объекты культурного наследия, находившиеся в собственности Екатеринбурга, - приводят журналисты слова Сергея Зырянова, главы министерства управления госимуществом. – Они находились в ненадлежащем состоянии, нужно потратить на их восстановление серьезные деньги.

Внутри них планируют разместить спортивные клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU