Почти, как телебашню: на свердловской электростанции взорвали трубы

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-30T15:37:20+03:00

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Недалеко от города Нижняя Тура в Свердловской области сегодня, 30 июля, прогремело три взрыва. Но ничего страшного не произошло. На территории электростанции взрывали старые трубы. Свидетелями сноса трех башен стали местные жители, которых предупредили накануне. О сносе написал мэр Нижней Туры Алексей Стасенок своем Instagram

- Доводим до вашего сведения, что 30 июля 2019 года на территории станции Нижнетуринская ГРЭС (старая очередь, выведенная из эксплуатации) с 13:00 - 15:00 будут проводиться взрывные работы (демонтаж дымовых труб), - говорится в посте градоначальника.

Трубы сносили по очереди. После каждого взрыва был получасовой перерыв. Отметим, что до 2015 года электростанция принадлежала компании «Т Плюс».

- Старая станция, которая отработала на тот период 65 лет, была выведена из работы. Потом мы продали здание другой компании. Новый собственник решил демонтировать трубы, так как они находятся в аварийном состоянии, - рассказали в «Т Плюс».

На свердловской электростанции взорвали трубы.Видео: Вася Васильев vk.com/id110271342

ИСТОЧНИК KP.RU