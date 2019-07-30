2019-07-30T15:27:40+03:00
Общество

На улице 8 Марта в Екатеринбурге появился барельеф с танцующими ангелочками

Его создали ростовские художники
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Ангелочков можно найти на обшарпанной стене дома №22/1. Фото: obltv.ruАнгелочков можно найти на обшарпанной стене дома №22/1. Фото: obltv.ru
Изменить размер текста:

На улице 8 Марта в Екатеринбурге теперь можно полюбоваться на барельеф эпохи Возрождения «Танцующие ангелочки». Как сообщает сайт obltv.ru, его создали в рамках фестиваля «Стенограффия» ростовские художники Вячеслав Белов и Мария Хардикова.

- Люди уже на рекламу и не смотрят, но эта информация все равно внедряется в их подсознание, - рассказала Мария. - Мы подумали, а что если рисовать где-то кусочки Возрождения, но ненавязчиво, а так, будто они сами проступили на стене. Люди также будут проходить мимо, а информация останется где-то в подсознании.

Если точнее, то найти барельеф можно на обшарпанной стене дома № 22/1, что на улице 8 Марта, напротив офисного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Свердловской области выдворили 132 нелегалов
После гибели работницы завода УГМК в Ревде СКР возбудил уголовное дело
Молодежная сборная России проведет важный матч на «Екатеринбург Арене»
Четыре старинных дома на улице Декабристов в Екатеринбурге отдадут под спортивные клубы
Почти, как телебашню: на свердловской электростанции взорвали трубы
В женскую колонию Краснотурьинска в грузовике привезли коньяк и Iphone
«Потратили больше 100 миллионов»: в школах и детсадах Каменска-Уральского поставили турникеты, домофоны и камеры
За неделю клещи покусали 555 свердловчан
«Смотрели и выли в беспомощном ужасе»: на Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей
В село под Каменском-Уральским за 23 миллиона провели газопровод
«Очень спешил»: в Кольцово поймали мужчину, решившего покататься на багажной ленте
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против мужчины, заключавшим фиктивные договоры с иностранцами
На Урале возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, укравших автомобиль и две банки пива
Была в каске, но без страховки: жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы при падении с веревочного аттракциона
На Урале рассказали, какие профессии появятся в Екатеринбурге после 2020 года
В Екатеринбурге УК через суд обязали убрать строительный забор с территории жилого дома
На Среднем Урале больше тысячи правонарушений совершено иностранцами
В Свердловской области работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
«Высаживают деревья и подрабатывают курьерами»: екатеринбургские власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков
Гонки на механических дрезинах пройдут на СвЖД в День железнодорожника
«В сапогах или на лодке пойдем выяснять»: мост в Филькино, который уральцы строили самостоятельно, спустя две недели затопило
Почта России доставила свердловчанам полумиллиона посылок
Свердловский суд наказал рублем хозяйку агрессивных собак
«Чистое поражение»: протоиерей Всеволод Чаплин высказался по поводу строительства храма в Екатеринбурге
Многодетная семья погорельцев из Свердловской области осенью получит новый дом