На улице 8 Марта в Екатеринбурге появился барельеф с танцующими ангелочками

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-30T15:27:40+03:00

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На улице 8 Марта в Екатеринбурге теперь можно полюбоваться на барельеф эпохи Возрождения «Танцующие ангелочки». Как сообщает сайт obltv.ru, его создали в рамках фестиваля «Стенограффия» ростовские художники Вячеслав Белов и Мария Хардикова.

- Люди уже на рекламу и не смотрят, но эта информация все равно внедряется в их подсознание, - рассказала Мария. - Мы подумали, а что если рисовать где-то кусочки Возрождения, но ненавязчиво, а так, будто они сами проступили на стене. Люди также будут проходить мимо, а информация останется где-то в подсознании.

Если точнее, то найти барельеф можно на обшарпанной стене дома № 22/1, что на улице 8 Марта, напротив офисного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU