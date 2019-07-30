На улице 8 Марта в Екатеринбурге появился барельеф с танцующими ангелочками
На улице 8 Марта в Екатеринбурге теперь можно полюбоваться на барельеф эпохи Возрождения «Танцующие ангелочки». Как сообщает сайт obltv.ru, его создали в рамках фестиваля «Стенограффия» ростовские художники Вячеслав Белов и Мария Хардикова.
- Люди уже на рекламу и не смотрят, но эта информация все равно внедряется в их подсознание, - рассказала Мария. - Мы подумали, а что если рисовать где-то кусочки Возрождения, но ненавязчиво, а так, будто они сами проступили на стене. Люди также будут проходить мимо, а информация останется где-то в подсознании.
Если точнее, то найти барельеф можно на обшарпанной стене дома № 22/1, что на улице 8 Марта, напротив офисного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU