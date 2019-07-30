В женскую колонию Краснотурьинска в грузовике привезли коньяк и Iphone
Составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Сегодня в ИК-16 Краснотурьинска сотрудники ФСИН предотвратили попытку доставки запрещенных предметов. При досмотре грузовика на КПП были найдены Iphone с сим-картой, USB переходник и бутылка коньяка.
- По данному факту составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Напомним, что на условия содержания в ИК-16 неоднократно жаловались бывшие заключенные и правозащитники.
ИСТОЧНИК KP.RU