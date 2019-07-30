«Потратили больше 100 миллионов»: в школах и детсадах Каменска-Уральского поставили турникеты, домофоны и камеры

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-30T15:26:03+03:00

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Школы и детские сады Каменска-Уральского готовятся к новому учебному году. Причем речь идет не только о ремонте классов и закупке мелков, но и об укреплении антитеррористической защищенности зданий. Как сообщает портал ku66.ru, в 23 школах и 19 детских садах города установлены современные ограды по периметру - новшество этого года.

- Конкурсы по отбору подрядчиков администрациями этих учреждений проведены, контракты заключены, в школе № 34 монтируется новое ограждение, аналогичная работа началась в Каменск-Уральской гимназии, - сообщила Лейла Миннуллина, начальник управления образования администрации Каменска-Уральского. - При входе на территорию первой школы и большинства детских садов установлены домофоны.

Также сейчас идет установка систем контроля и управления доступом, то есть турникетов, через которые не смогут пройти посторонние. Кроме того, в этом году в школе обновили камеры видеонаблюдения. Теперь все они работают в высоком разрешении. На все это было потрачено порядка 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU