За неделю клещи покусали 555 свердловчан

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-30T15:25:16+03:00

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За неделю, с 23 по 29 июля, клещи покусали 555 свердловчан. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В целом, в Екатеринбурге нападению клещей подверглись 10 432 человека, среди них 1 353 ребенка (по состоянию на 29 июля). Наибольшую активность клещи проявляют в Байкальском и Слободо-Туринском МР, Талицком, Асбестовском, Пышминском и Тугулымском ГО, а также в ГО Рефтинский.

- На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 279 человек. Диагноз подтвержден у 51 человека, в том числе у 7 детей, а с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 466 человек. Он подтвержден у 301 человека, в том числе у 40 детей, - рассказали в Роспоребнадзоре.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе проведено 212 023 вакцинации и 322 331 ревакцинация против клещевого вирусного энцефалита. От клещей обработано 10 029 гектаров территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU