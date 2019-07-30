«Очень спешил»: В Кольцово поймали мужчину, решившего покататься на багажной ленте
В аэропорту «Кольцово» поймали одного из пассажиров рейса «Хабаровск – Екатеринбург», который решил прокатиться на транспортной ленте в зоне выдачи багажа.
- В столицу Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. – В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки.
Там его встретил сотрудник авиабезопасности. Вскоре приехали транспортные полицейские, которые привлекли мужчину к административной ответственности за проход без разрешения по территории аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU