2019-07-30T14:21:00+03:00
Общество

«Очень спешил»: В Кольцово поймали мужчину, решившего покататься на багажной ленте

Он не хотел ждать в очереди и решил самостоятельно достать свои вещи
Мария Трапезникова
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Мужчина решил, что самостоятельно спуститься в багажный отсек и забрать вещи будет быстрее, чем стоять в очереди и ждатьМужчина решил, что самостоятельно спуститься в багажный отсек и забрать вещи будет быстрее, чем стоять в очереди и ждатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту «Кольцово» поймали одного из пассажиров рейса «ХабаровскЕкатеринбург», который решил прокатиться на транспортной ленте в зоне выдачи багажа.

- В столицу Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. – В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки.

Там его встретил сотрудник авиабезопасности. Вскоре приехали транспортные полицейские, которые привлекли мужчину к административной ответственности за проход без разрешения по территории аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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