В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против мужчины, заключавшим фиктивные договоры с иностранцами
Прокуратура Орджоникидзевского района возбудила уголовное дело против мужчины, обеспечивающего фиктивными договорами 331 иностранца. Это позволяло им продлевать срок пребывания в РФ. Ранее его обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, однако прокуратуры не согласилась с таким решением и отменила его.
- После этого в рамках координации деятельности правоохранительных органов в прокуратуре было проведено совещание, на котором указано на необходимость объединения материалов проверок в одно производство и принятия законного процессуального решения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге, в отношении мужчины отделом дознания УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU