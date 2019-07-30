На Урале возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, укравших автомобиль и две банки пива

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-30T13:46:12+03:00

Сейчас выясняется, в каких условиях они воспитывались

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Следственный отдел Кировграда возбудил уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Они обвиняются в угоне автомобиля Opel Astra от дома на улице Свердлова, 63.

- Помимо угона, подростки причинили телесные повреждения местному жителю, которому и принадлежала машина, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – И похитили у него две бутылки пива.

Сейчас следователи СКР устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступления, а также выясняют условия жизни, в которых воспитывались несовершеннолетние. Также устанавливается, принимались ли должные меры со стороны органов системы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU