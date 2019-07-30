На Урале возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, укравших автомобиль и две банки пива
Следственный отдел Кировграда возбудил уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Они обвиняются в угоне автомобиля Opel Astra от дома на улице Свердлова, 63.
- Помимо угона, подростки причинили телесные повреждения местному жителю, которому и принадлежала машина, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – И похитили у него две бутылки пива.
Сейчас следователи СКР устанавливают причины и условия, которые способствовали совершению преступления, а также выясняют условия жизни, в которых воспитывались несовершеннолетние. Также устанавливается, принимались ли должные меры со стороны органов системы профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU