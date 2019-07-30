В Екатеринбурге УК через суд обязали убрать строительный забор с территории жилого дома

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-30T13:56:01+03:00

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Прокуратура Верх-Исетского района обязала управляющую компанию убрать около дома капитальный забор, который огородил три многоэтажки и мешал проходу людей.

- При этом участок имеет публичный сервитут для прохода, проезда и прокладки инженерных и коммунальных сетей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим ведомство потребовало убрать ограждения и обратилось в суд. Иск был удовлетворен, однако УК решила оспорить это и подала апелляцию, однако решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU