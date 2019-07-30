Была в каске, но без страховки: жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы при падении с веревочного аттракциона

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-30T14:39:11+03:00

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В Ирбите ежегодное мотошоу едва не закончилось трагедией. Жительница Екатеринбурга Елена Шадрина упала с дерева во время прохождения веревочного курса. Девушка вскарабкалась по веревочной лестнице, но уже через минуту сорвалась и упала на землю. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в местную городскую больницу.

Вот видео, которое в редакцию «Комсомолки» прислали читатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723076" frameborder="0"></iframe> В Ирбите девушка упала с веревочного аттракциона.Видео: Читатели КП

На кадрах видно, что Елена поднялась на высоту в каске, но без страховки. Аттракцион был установлен в палаточном лагере, где останавливались гости и участники мотошоу.

В свердловском главке полиции подтвердили факт падения девушки.

- К сожалению, если бы не это ЧП праздник можно было бы считать удавшимся. Но раз человек получил травмы, то, безусловно, это омрачило в целом итог мероприятия. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. По предварительным данным, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб в области груди и есть подозрения на более серьезные повреждения, но точно об этом скажут только медицинские специалисты по результатам диагностического исследования, по итогам которого органы внутренних дел Ирбита и будут принимать процессуальное решение. Оно будет зависеть от степени тяжести травм, полученных потерпевшей, - рассказал «КП» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU