2019-07-30T14:40:55+03:00
Общество

На Среднем Урале больше тысячи правонарушений совершено иностранцами

В МВД подвели итоги акции «Нелегал-2019»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых
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В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги второго этапа широкомасштабной полицейской акции «Нелегал-2019». Ее основная цель - профилактика преступления в сфере миграционного законодательства.

В Екатеринбурге тщательным проверкам подверглись автосервисы, рынки КОР, Таганский ряд и другие объекты. В Сысертском и Белоярском районах - земельные участки с теплицами, в которых выращивались различные овощи. А в Полевском был проверен мини-завод по производству спецодежды. Цех располагается в одноэтажном, с запасными выходами помещении в виде ангара. Это целый комплекс с комнатами для пошива, проживания, столовой, душевыми и туалетом.

- В ходе рейдом силовики выявили 725 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - По итогам операции наложено штрафов на сумму 1 591 тысяча рублей. Также во время этой спецоперации сыщики задержали трех граждан из числа находившихся в федеральном розыске и двух - в межгосударственном.

По итогам, в период с 16 по 22 июля на Среднем Урале было выявлено 1 044 правонарушения, совершенных иностранными гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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