В Свердловской области работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
Без денег остались 20 человек
Предприятие задолжало работникам, в общей сложности, 486 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Туринске работникам МУП ЖКХ «Водоканал» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры.
- В ходе ведомственной проверки оказалось, что у предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты за июнь 2019 года перед 20 работниками в размере свыше 486 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Чтобы восстановить трудовые права работников, прокуратура района направила в суд заявление о принудительном взыскании с работодателя всей суммы. В итоге всем работникам предприятия была выплачена зарплата в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU