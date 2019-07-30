В Свердловской области работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-30T12:46:16+03:00

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В Туринске работникам МУП ЖКХ «Водоканал» выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры.

- В ходе ведомственной проверки оказалось, что у предприятия образовалась задолженность по выплате зарплаты за июнь 2019 года перед 20 работниками в размере свыше 486 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы восстановить трудовые права работников, прокуратура района направила в суд заявление о принудительном взыскании с работодателя всей суммы. В итоге всем работникам предприятия была выплачена зарплата в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU