2019-07-30T14:42:49+03:00
Общество

«Высаживают деревья и подрабатывают курьерами»: екатеринбургские власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков

Сейчас в городе трудятся порядка 800 школьников
Мария Трапезникова
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Подросткам предлагают летом поработать курьерами или высаживать деревья и цветы в парках и скверах городаПодросткам предлагают летом поработать курьерами или высаживать деревья и цветы в парках и скверах городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге до конца лета власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 2,5 тысячи будут получать зарплату, а также доплаты из городского центра занятости.

- Этим летом в столице Урала уже работают порядка 800 юных екатеринбуржцев. Будущее трудоустройство будет осуществляться либо в индивидуальном порядке - на предприятия Екатеринбурга, либо в групповом - в трудовые отряды, - сообщают в пресс-службе администрации.

Чаще всего подросткам предлагают работы, связанные с благоустройством и озеленением территорий города, пойм и берегов рек. А также мелкие ремонтные и подсобные работы, уход за сельскохозяйственными культурами, обслуживание культурно-массовых мероприятий. Некоторым школьникам предлагают поработать курьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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