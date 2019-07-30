«Высаживают деревья и подрабатывают курьерами»: екатеринбургские власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-30T14:42:49+03:00

Подросткам предлагают летом поработать курьерами или высаживать деревья и цветы в парках и скверах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге до конца лета власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 2,5 тысячи будут получать зарплату, а также доплаты из городского центра занятости.

- Этим летом в столице Урала уже работают порядка 800 юных екатеринбуржцев. Будущее трудоустройство будет осуществляться либо в индивидуальном порядке - на предприятия Екатеринбурга, либо в групповом - в трудовые отряды, - сообщают в пресс-службе администрации.

Чаще всего подросткам предлагают работы, связанные с благоустройством и озеленением территорий города, пойм и берегов рек. А также мелкие ремонтные и подсобные работы, уход за сельскохозяйственными культурами, обслуживание культурно-массовых мероприятий. Некоторым школьникам предлагают поработать курьерами.

ИСТОЧНИК KP.RU