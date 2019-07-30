2019-07-30T14:44:20+03:00
Экономика

Гонки на механических дрезинах пройдут на СвЖД в День железнодорожника

Соревнования в формате парных параллельных заездов пройдут на 200-метровом участке детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского
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Велодрезина. Фото: пресс-служба СвЖДВелодрезина. Фото: пресс-служба СвЖД
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4 августа впервые в Екатеринбурге состоится оригинальное и зрелищное шоу «Дрезина Фест». Мероприятие приурочено к профессиональному празднику - Дню железнодорожника и пройдет в ЦПКиО им. Маяковского (на площадке Свердловской детской железной дороги, ДЖД) в рамках спортивно-музыкального фестиваля «Достигая цели!».

Соревнования железнодорожников в формате парных параллельных заездов пройдут на 200-метровом участке детской железной дороги от технопарка «Кванториум» до вокзала ст. Екатеринбург-Детский. Команды представят гостям фестиваля 14 механических дрезин, сконструированных и построенных специально для участия в гонках. Экипажи будут стараться показать лучшее время. При этом на результат могут повлиять как технические особенности «тележки», так и физическая сила самих гонщиков. Помимо совершенства конструкции дрезин, жюри будет также оценивать оригинальность дизайна и презентации.

На других площадках ЦПКиО в этот день будут организованы развлекательные мероприятия для детей и взрослых: активные игры, творческие мастер-классы, спортивные аттракционы. Выступят уральские коллективы, представляющие различные музыкальные направления. Центральным событием фестиваля «Достигая цели!» станет легкоатлетический забег, целью которого является адресная помощь тяжелобольным детям.

Дрезина - это специальная тележка, механически передвигаемая по рельсам. Название произошло от имени немецкого изобретателя Карла Дреза. «Классическая» дрезина с ручным мускульным приводом появилась в 1839 году. Позже широкое распространение получили велодрезины. Изначально дрезины использовались железнодорожниками для поездок по служебным надобностям. Отдельные экземпляры способны развивать скорость свыше 30 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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