Почта России доставила свердловчанам полумиллиона посылок

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-30T11:06:33+03:00

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За первое полугодие 2019 года объемы доставки писем и посылок курьером в Свердловской области выросли в три раза. Жители области отправили и получили с помощью курьеров Почты России около полумиллиона посылок.

- В последние месяцы выросло количество заказов из интернет-магазинов, доставляемых курьерами, - отметили в пресс-службе. – Сократить сроки доставки удалось благодаря удачным логистическим решениям.

Сейчас в Свредловской области действует семь пунктов курьерской доставки: в Екатеринбурге, Серове, Лесном, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте. Маршруты доставки охватывают почти всю территорию области.

ИСТОЧНИК KP.RU