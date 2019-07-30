2019-07-30T10:57:15+03:00
Общество

Свердловский суд наказал рублем хозяйку агрессивных собак

Она должна выплатить компенсацию в 25 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Владелицу собак заставили выплатить компенсацию пострадавшей в размере 25 тысяч рублейВладелицу собак заставили выплатить компенсацию пострадавшей в размере 25 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае 2018 года на жительницу Полевского напали три беспризорные собаки. В результате этого женщину положили в больницу, а на фоне стресса и испуга у нее обострилась гипертоническая болезнь. Свои физические и нравственные страдания она оценила в 50 тысяч рублей и опросила усыпить собак.

В ответ на просьбу городской суд Полевского обязал владелицу животных выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей, однако она не согласилась с этим и подала жалобу в Свердловский областной суд.

- В жалобе она отметила, что является пенсионеркой, и сумма, взысканная с нее судом, является для нее значительной. Просила уменьшить размер компенсации до 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но судебная коллегия пришла к выводу, что женщина, как владелец собак, отвечает за вред, причиненный ими вред.

Решение Полевского суда оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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