«Чистое поражение»: Протоирей Всеволод Чаплин высказался по поводу строительства храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-30T10:42:03+03:00

Протесты в сквере продолжались неделю, после чего работы остановили, и были выдвинуты другие площадки для строительства собора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Московский протоирей Всеволод Чаплин высказался по поводу собора святой Екатерины, который должны были построить в сквере у Театра Драмы. Как он заявил на своей странице в Facebook, общественные выборы для размещения храма – поражение РПЦ. По его словам, собор должен стоять на своем историческом месте – на площади Труда.

Две возможные площадки (Приборостроительный завод и перекресток улиц Фурманова – Белинского) возмутили священнослужителя – они находятся слишком далеко от «малого центра».

- Все происходящее в Екатеринбурге – чистое поражение и чистая сдача позиций по вопросу строительства храма. А ведь собор в русском городе должен быть главным зданием. И стоять должен на историческом месте, - написал Чаплин. – Что бы там ни стояло – фонтан или администрация – все кощунство. Хотя бы по отношению к ангелу храма, который до сих пор там стоит.

Напомним, что речь идет о протестах в сквере у Драмтеатра по поводу строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Они начались 13 мая и продолжались неделю. После чего работы приостановили, а площадки переосмыслены. Окончательные выборы места пройдут осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU