2019-07-30T10:30:07+03:00
Общество

Многодетная семья погорельцев из Свердловской области осенью получит новый дом

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить новое жилище для Аринушкиных
Юлия СТАЛИНА
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От дома остались только обугленные стены и крыша.От дома остались только обугленные стены и крыша.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Семья погорельцев из села Александровское получит новый дом. Светлана Аринушкина и ее восемь детей остались без жилья в мае. Их дом уничтожил пожар, который начался из-за неисправной проводки. В тех пор они живут на пепелище. Сегодня, 30 июля, к Аринушкиным приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона пообещал построить новый дом к 1 сентября.

- Им выписали 25 кубов строительного леса. Губернатор взял ситуацию на личный контроль, он распорядился построить семье комфортное жилье. По площади оно будет больше, чем раньше. Местные власти также присутствовали на встрече — до них доведена информация, в том числе, о персональной ответственности за исполнение поручения главы региона, - рассказали в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Светлана Аринушкина одна воспитывает восемь детей. Четверо от первого брака, еще трое – от второго, и последний ребенок – от третьего. (Первые два мужа у Светланы умерли – Прим. Ред.) К семье было пристальное внимание от службы опеки, женщина боялась, что у нее могут забрать ребятишек. Губернатор успокоил женщину и уверил что, вопрос со службой опеки будет улажен в ближайшее время.

Читатели «Комсомольской правды» собрали для семьи 600 тысяч рублей. Этого хватит оплатить все строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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