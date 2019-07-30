«Откашливают мокроту на улице»: В Екатеринбурге больные туберкулезом готовы выйти на пикеты
Граждане Екатеринбурга, болеющие туберкулезом, готовы выйти на протестные акции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин. Он заявил, что к нему обратились 100 пациентов противотуберкулезного диспансера на улице Агрономической, 54, которые недовольны качеством услуг.
- Раньше было 5 участков (5 врачей и 5 медсестёр), регистратура, полноценный процедурный кабинет... На сегодняшний день 5 участков обслуживает 1 врач и 2 медсестры, мокроту больные откашливают на улице, - цитирует депутат обращения горожан.
Обращения были направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Также Сергин опубликовал ответ от минздрава, где говорится, что большая часть больных Чкаловского района вынуждены наблюдаться в Противотуберкулезном диспансере на Сибирском тракте.
- Складывается ощущение, будто больные туберкулёзом любят путешествовать по городу на общественном транспорте, и поэтому для них поездки со Вторчермета в другой конец города, на Сибирский тракт, доставляют большое удовольствие, - пишет Сергин.
В конце он добавляет, что «и без того протестный Екатеринбург становится ещё более протестным, как минимум на 100 человек».
ИСТОЧНИК KP.RU