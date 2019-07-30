2019-07-30T11:11:42+03:00
Общество

«Откашливают мокроту на улице»: В Екатеринбурге больные туберкулезом готовы выйти на пикеты

На 5 участков приходится всего 1 врач и 2 медсестры
Мария Трапезникова
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Больные жалуются, что на 5 участков приходится всего 1 врач и 2 медсестры, поэтому качество оказания услуг очень сильно ухудшилосьБольные жалуются, что на 5 участков приходится всего 1 врач и 2 медсестры, поэтому качество оказания услуг очень сильно ухудшилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Граждане Екатеринбурга, болеющие туберкулезом, готовы выйти на протестные акции. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин. Он заявил, что к нему обратились 100 пациентов противотуберкулезного диспансера на улице Агрономической, 54, которые недовольны качеством услуг.

- Раньше было 5 участков (5 врачей и 5 медсестёр), регистратура, полноценный процедурный кабинет... На сегодняшний день 5 участков обслуживает 1 врач и 2 медсестры, мокроту больные откашливают на улице, - цитирует депутат обращения горожан.

Обращения были направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Также Сергин опубликовал ответ от минздрава, где говорится, что большая часть больных Чкаловского района вынуждены наблюдаться в Противотуберкулезном диспансере на Сибирском тракте.

- Складывается ощущение, будто больные туберкулёзом любят путешествовать по городу на общественном транспорте, и поэтому для них поездки со Вторчермета в другой конец города, на Сибирский тракт, доставляют большое удовольствие, - пишет Сергин.

В конце он добавляет, что «и без того протестный Екатеринбург становится ещё более протестным, как минимум на 100 человек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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