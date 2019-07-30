2019-07-30T10:00:34+03:00
Общество

«Проколол шины и приставил нож»: В Екатеринбурге обвиняют мужчину за разбой и незаконное хранение оружия

В уплату долга он решил забрать заодно и автомобиль
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина угрожал ножом и высказал желание забрать личный автомобиль своей жертвыМужчина угрожал ножом и высказал желание забрать личный автомобиль своей жертвыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге обвиняют в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия 31-летнего уроженца Республики Дагестан.

- Обвиняемый, узнав от своей знакомой, которая является директором коммерческой организации, о долговых обязательствах другой фирмы перед фирмой своей знакомой, решил обогатиться за счет представителей фирмы-должника, - объяснили в пресс-службе прокуратуры. – При этом обвиняемый знал, что руководитель фирмы-должника ежемесячно равными суммами передает часть долга в счет погашения долговых обязательств.

Под выдуманным предлогом 28 мая 2018 года он встретился с представительницей фирмы-должника и стал угрожать ей. Направив на нее нож, он требовал вернуть долг. Он все продумал: чтобы девушка не смогла уехать, он проколол колоса на ее автомобиле.

Испугавшись угроз, она села на водительское сидение машины, но мужчина вытащил ее и потребовал у нее ключи и документы на автомобиль. Пострадавшая подчинилась, а на следующее утро его на парковке уже не было.

Кроме того, у мужчины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для использования. Его он незаконно поместил в свой автомобиль, в котором провозил его до момента изъятия сотрудниками полиции в апреле 2019 года. Сейчас дело направлено в Верх-Исетский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге за июнь оштрафовали больше 600 «гряземесов»
На трассе Пермь – Екатеринбург вводят реверсивное движение
Менеджмент или искусство: Где проще всего найти работу на Урале?
В Свердловские дороги к Универсиаде-2023 вложат почти 3 миллиарда рублей
Пытались перепродать: В Екатеринбурге перехватили поставки «серой» китайской техники
Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на треть
В Екатеринбурге приставы вывезли киоск с духами
«Заплати – иначе подожжем»: В Екатеринбурге неизвестные шантажируют кофейню
В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Старых Большевиков
Ивы и «финансовые советы»: В Екатеринбурге открыли новую аллею
#savesiberianforests: Уральская певица Монеточка высказалась по поводу пожаров в Сибири
После ДТП с участием челябинского экс-вице-губернатора возбудили уголовное дело
В Верхней Пышме ищут двух мужчин, которые спасли ребенка от неадекватного взрослого
Бард Александр Новиков заплатит мэрии Екатеринбурга 687 тысяч из-за долга за аренду
«Врачи нам дали 18 месяцев»: на Урале молодой отец пытается спасти 11-летнюю дочь от болезни, как у Жанны Фриске
В Екатеринбурге на ж/д вокзале оборудуют комнату матери и ребенка
Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценниками на отели