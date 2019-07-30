«Проколол шины и приставил нож»: В Екатеринбурге обвиняют мужчину за разбой и незаконное хранение оружия

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-30T10:00:34+03:00

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В Екатеринбурге обвиняют в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия 31-летнего уроженца Республики Дагестан.

- Обвиняемый, узнав от своей знакомой, которая является директором коммерческой организации, о долговых обязательствах другой фирмы перед фирмой своей знакомой, решил обогатиться за счет представителей фирмы-должника, - объяснили в пресс-службе прокуратуры. – При этом обвиняемый знал, что руководитель фирмы-должника ежемесячно равными суммами передает часть долга в счет погашения долговых обязательств.

Под выдуманным предлогом 28 мая 2018 года он встретился с представительницей фирмы-должника и стал угрожать ей. Направив на нее нож, он требовал вернуть долг. Он все продумал: чтобы девушка не смогла уехать, он проколол колоса на ее автомобиле.

Испугавшись угроз, она села на водительское сидение машины, но мужчина вытащил ее и потребовал у нее ключи и документы на автомобиль. Пострадавшая подчинилась, а на следующее утро его на парковке уже не было.

Кроме того, у мужчины нашли гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для использования. Его он незаконно поместил в свой автомобиль, в котором провозил его до момента изъятия сотрудниками полиции в апреле 2019 года. Сейчас дело направлено в Верх-Исетский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU