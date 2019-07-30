В Екатеринбурге за июнь оштрафовали больше 600 «гряземесов»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-30T09:33:43+03:00

Оказалось, что больше всего нарушителей живут в Кировском и Ленинском районах

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В Екатеринбурге за июнь 2019 года оштрафовали 609 «гряземесов» - водителей, паркующихся на газонах. Информация об этом появилась в письме администрации города, опубликованном в сообществе «Удобный город».

Там отмечается, что больше всего нарушителей было поймано в Кировском (149) и Ленинском (132) районах. Меньше всего – в Орджоникидзевском (12) и Чкаловском (31) районах.

- Хороший прогресс по сравнению с 45 штрафами за апрель. 600 штрафов - это, конечно, капля в море по сравнению с 600 тысячами автомобилей в Екатеринбурге, - отмечают в «Удобном городе».

Фото: сообщество "Удобный город"

Напомним, что, согласно административному кодексу Свердловской области, тем, кто паркуется на газонах, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU