На трассе Пермь – Екатеринбург вводят реверсивное движение
В Свердловской области на трассе Р-242 «Пермь – Екатеринбург» вводят реверсивное движение.
- На участке 315 километра возле Ревды и 364 километре в Екатеринбурге будут ремонтировать деформационные швы, - сообщили в пресс-службу Уралуправтодора. – С 1 августа в связи с ремонтными работами на путепроводах будет организовано реверсивное движение (возле Ревды работы будут вестись в ночное время). Все работы планируется завершить до конца недели.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Вместе с тем, водителей просят с пониманием отнестись к рвеменному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.
ИСТОЧНИК KP.RU