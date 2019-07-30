На трассе Пермь – Екатеринбург вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-30T09:14:12+03:00

Трассу закрывают на двух участках и планируют отремонтировать до 4 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области на трассе Р-242 «Пермь – Екатеринбург» вводят реверсивное движение.

- На участке 315 километра возле Ревды и 364 километре в Екатеринбурге будут ремонтировать деформационные швы, - сообщили в пресс-службу Уралуправтодора. – С 1 августа в связи с ремонтными работами на путепроводах будет организовано реверсивное движение (возле Ревды работы будут вестись в ночное время). Все работы планируется завершить до конца недели.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Вместе с тем, водителей просят с пониманием отнестись к рвеменному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU