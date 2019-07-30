2019-07-30T09:14:12+03:00
Общество

На трассе Пермь – Екатеринбург вводят реверсивное движение

Ремонтные работы продлятся с 1 по 4 августа
Мария Трапезникова
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Трассу закрывают на двух участках и планируют отремонтировать до 4 августаТрассу закрывают на двух участках и планируют отремонтировать до 4 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на трассе Р-242 «ПермьЕкатеринбург» вводят реверсивное движение.

- На участке 315 километра возле Ревды и 364 километре в Екатеринбурге будут ремонтировать деформационные швы, - сообщили в пресс-службу Уралуправтодора. – С 1 августа в связи с ремонтными работами на путепроводах будет организовано реверсивное движение (возле Ревды работы будут вестись в ночное время). Все работы планируется завершить до конца недели.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Вместе с тем, водителей просят с пониманием отнестись к рвеменному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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