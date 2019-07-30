2019-07-30T09:03:03+03:00
Общество

Менеджмент или искусство: Где проще всего найти работу на Урале?

Оказалось, что проще всего – в Кургане, сложнее – в Тюмени
Мария Трапезникова
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Проще всего в УрФО найти работу в Курганской области, а сложнее - в ТюмениПроще всего в УрФО найти работу в Курганской области, а сложнее - в ТюмениФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда в УрФО и выяснили, где проще всего найти работу.

Оказалось, что легче всего это сделать в Курганской области – на одну вакансию здесь в среднем приходится 3,7 резюме. Чуть труднее соискателям Свердловской области – на одну вакансию приходится 4,4 резюме. Сложнее всего с трудоустройством в Тюменской области, где конкуренция среди соискателей составляет 7,7 резюме на место.

- Сложнее всего по области найти работу в сферах «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, масс-медиа», - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. – Проще всего найти работу специалистам из сфер «Страхование», «Консультирование», «Инсталляция и сервис» и «Медицина, фармацевтика» - здесь на одну вакансию приходится не больше одного резюме.

По словам специалистов, нормальной для рынка труда считается конкуренция в 5-6 резюме на одну вакансию: как правило, в такой ситуации работодатели не испытывают дефицита специалистов, а соискатели имеют достойный выбор. В УрФО в этом плане все стабильно – соотношения числа резюме и вакансий составляет 5,3. В общем по стране ситуация чуть более напряженная – 6,3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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