В Свердловские дороги к Универсиаде-2023 вложат почти 3 миллиарда рублей
На строительство уральских дорог потребуется больше 2,9 миллиардов рублей. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Разговор проходил в рамках встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом.
Основная часть объектов Универсиады – дороги внутри деревни студенческих игр. Ее хотят построить рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в новом районе Новокольцовский.
- Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 миллиарда рублей, - рассказал губернатор. – На встрече мы обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств.
Помимо дорог к Универсиаде, в разговоре затронули строительство ЕКАДа. Напомним, что ее должны построить к 2021-2022 годам.
ИСТОЧНИК KP.RU