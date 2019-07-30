В Свердловские дороги к Универсиаде-2023 вложат почти 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-30T08:49:47+03:00

Их должны построить к 2020-2022 годам

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На строительство уральских дорог потребуется больше 2,9 миллиардов рублей. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Разговор проходил в рамках встречи с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Основная часть объектов Универсиады – дороги внутри деревни студенческих игр. Ее хотят построить рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в новом районе Новокольцовский.

- Для ее транспортного обеспечения нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 миллиарда рублей, - рассказал губернатор. – На встрече мы обсудили возможности, связанные с привлечением этих средств.

Помимо дорог к Универсиаде, в разговоре затронули строительство ЕКАДа. Напомним, что ее должны построить к 2021-2022 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU