2019-07-30T08:35:16+03:00
Общество

Пытались перепродать: В Екатеринбурге перехватили поставки «серой» китайской техники

Общая стоимость всей техники составила 572 тысячи рублей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники перехватили канал поставки «серой» компьютерной техники из Китая. Всего без документов в Екатеринбург везли 74 монитора.

- Все эти вещи не были задекларированы, а таможенные пошлины и налоги – не уплачены, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Помимо этого, в инструкциях не было русскоязычной версии – а это является нарушением.

Общая стоимость всей техники составила 572 тысячи рублей. Их поставщик хотел перепродать госучреждению в рамках госзакупки. По решению Чкаловского суда все мониторы были конфискованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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