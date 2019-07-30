Пытались перепродать: В Екатеринбурге перехватили поставки «серой» китайской техники
Общая стоимость всей техники составила 572 тысячи рублей
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:
Уральские таможенники перехватили канал поставки «серой» компьютерной техники из Китая. Всего без документов в Екатеринбург везли 74 монитора.
- Все эти вещи не были задекларированы, а таможенные пошлины и налоги – не уплачены, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Помимо этого, в инструкциях не было русскоязычной версии – а это является нарушением.
Общая стоимость всей техники составила 572 тысячи рублей. Их поставщик хотел перепродать госучреждению в рамках госзакупки. По решению Чкаловского суда все мониторы были конфискованы.
ИСТОЧНИК KP.RU