В Екатеринбурге приставы вывезли киоск с духами
Он находился на участке нелегально
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге приставы убрали киоск на улице Луначарского с расположенным в нем парфюмерным магазином. Он находился на земле нелегально.
- Ранее владелицу просили добровольно освободить земельный участок, где стоял киоск, однако она отказалась выполнять решение суда, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Тогда приставы решили освободить место самостоятельно. Киоск был опечатан, вся продукция предварительно вывезена. А все затраты, связанные с исполнением судебного решения, будут взысканы с должника.
ИСТОЧНИК KP.RU