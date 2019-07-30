2019-07-30T08:06:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге приставы вывезли киоск с духами

Он находился на участке нелегально
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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В Екатеринбурге приставы убрали киоск на улице Луначарского с расположенным в нем парфюмерным магазином. Он находился на земле нелегально.

- Ранее владелицу просили добровольно освободить земельный участок, где стоял киоск, однако она отказалась выполнять решение суда, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Тогда приставы решили освободить место самостоятельно. Киоск был опечатан, вся продукция предварительно вывезена. А все затраты, связанные с исполнением судебного решения, будут взысканы с должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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