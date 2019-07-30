2019-07-30T07:04:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Старых Большевиков

Ограничения продлятся с 10 августа по 10 октября
Мария Трапезникова
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Движение перекроют из-за строительства новой теплотрассыДвижение перекроют из-за строительства новой теплотрассыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Эльмаше на два месяца закроют движение транспорта на участке от улицы Фрезеровщиков до Войкова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

- Закрытие движения связано со строительством теплотрассы. Ограничения будут действовать с 10 августа до 10 октября, - отметили там.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Однако автовладельцам предлагают обходной вариант: объехать участок можно по улицам Фрезеровщиков и Шефской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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