В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Старых Большевиков
Ограничения продлятся с 10 августа по 10 октября
Движение перекроют из-за строительства новой теплотрассыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Эльмаше на два месяца закроют движение транспорта на участке от улицы Фрезеровщиков до Войкова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
- Закрытие движения связано со строительством теплотрассы. Ограничения будут действовать с 10 августа до 10 октября, - отметили там.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
Однако автовладельцам предлагают обходной вариант: объехать участок можно по улицам Фрезеровщиков и Шефской.
ИСТОЧНИК KP.RU