Ивы и «финансовые советы»: В Екатеринбурге открыли новую аллею
В Академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли Аллею финансистов. Ее создатели уверены, что новая аллея со временем станет одной из городских достопримечательностей.
На ней высадили 100 шаровидных ив и установили памятный камень-постамент, который символизирует уральский характер, а также разместили таблички с «финансовыми советами». Сейчас их пять, но в будущем планируется сделать больше.
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
- Работа финансиста всегда нацелена на помощь людям, повышение качества жизни, – рассказала на церемонии открытия заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. – Учитывая, что Академический – один из самых молодых районов города, идея проводить здесь различные мероприятия по финансовой грамотности будет хорошей. И если наши деревья будут спасать от зноя, то наши финансовые советы помогут людям жить качественно и благополучно.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачи, связанные со строительством парков и скверов в Екатеринбурге и муниципалитетах региона, созданием новых точек притяжения жителей и гостей Среднего Урала.
ИСТОЧНИК KP.RU