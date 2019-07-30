Ивы и «финансовые советы»: В Екатеринбурге открыли новую аллею

СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-30T06:53:58+03:00

Власти рассчитывают, что она станет одной из достопримечательностей города

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В Академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли Аллею финансистов. Ее создатели уверены, что новая аллея со временем станет одной из городских достопримечательностей.

На ней высадили 100 шаровидных ив и установили памятный камень-постамент, который символизирует уральский характер, а также разместили таблички с «финансовыми советами». Сейчас их пять, но в будущем планируется сделать больше.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

- Работа финансиста всегда нацелена на помощь людям, повышение качества жизни, – рассказала на церемонии открытия заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. – Учитывая, что Академический – один из самых молодых районов города, идея проводить здесь различные мероприятия по финансовой грамотности будет хорошей. И если наши деревья будут спасать от зноя, то наши финансовые советы помогут людям жить качественно и благополучно.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачи, связанные со строительством парков и скверов в Екатеринбурге и муниципалитетах региона, созданием новых точек притяжения жителей и гостей Среднего Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU