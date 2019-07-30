2019-07-30T06:17:32+03:00
Общество

#savesiberianforests: Уральская певица Монеточка высказалась по поводу пожаров в Сибири

Она отмечает, что очень важно поднять огласке эту серьезную тему
Мария Трапезникова
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Фото: официальная группа "Монеточка"Фото: официальная группа "Монеточка"
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Певица Монеточка на своей странице в Instagram поддержала волну обращений по поводу пожаров в Сибири. Она отметила, что защита экосистемы страны находится почти на последнем месте во всероссийской повестке дня, и очень важно «не дать свершиться этой масштабной катастрофе», просто распространяя информацию об этом.

- Экосистема сибирских лесов - одно из самых драгоценных богатств не только России, но и всего человечества, к которому нельзя относиться настолько безответственно, - отмечает она. – Тема защиты растений, экологии редко находится в топе новостей. Естественно, в эту сферу деньги выделяются в последнюю очередь. Но если у вас есть сердце, есть мозг, то вы наверняка понимайте весь ужас и масштаб происходящего, и я верю, что мы сможем стать лучше.

Напомним, что сейчас в Сибири очень трудная ситуация: там горит порядка 3,3 миллионов гектаров леса. Смог от пожаров растянулся не только на соседние территории, но и дошел до Урала – его можно было заметить на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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