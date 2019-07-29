2019-07-29T17:23:25+03:00
Происшествия

В Верхней Пышме ищут двух мужчин, которые спасли ребенка от неадекватного взрослого

Они нужны следователям, как свидетели едва не свершившегося преступления
Данил СВЕЧКОВ
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После спасения ребенка мужчины ушли, не сказав даже своих имен.После спасения ребенка мужчины ушли, не сказав даже своих имен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Верхней Пышмы разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося 10 июня поздно вечером в квартире дома на улице Уральских рабочих. Там двое мужчин спасли ребенка от неадекватного взрослого. Они пришли в квартиру вслед за женщиной, которая ходила по улице и просила о помощи.

- Благодаря этому жизнь ребенку удалось спасти, и фигурант был задержан «по горячим следам», впоследствии заключен под стражу, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - В настоящее время указанные двое мужчин, которые пресекли незаконные действия мужчины, не установлены, имеется следственная необходимость их допроса по уголовному делу в качестве свидетелей.

В связи с этим следователи просят граждан, которые знают что-либо о местонахождении двух мужчин, спасших ребенка, позвонить в Следственный комитет по телефону: 8-982-638-0-538.

ИСТОЧНИК KP.RU

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