Бард Александр Новиков заплатит мэрии Екатеринбурга 687 тысяч из-за долга за аренду

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-29T16:40:16+03:00

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Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с музыканта Александра Новикова 687 тысяч рублей. Из них 627 тысяч – это долг барда перед мэрией Екатеринбурга за аренду земельного участка на улице Малышева, 38, а 60 тысяч – проценты. При этом ранее администрация города настаивала, что задолженность шансонье составляет 1 339 643 рубля.

Напомним, двухэтажное здание на участке было зарегистрировано как многоквартирный дом, однако часть помещений использовались как торговые. По информации 2ГИС, там размещались кафе, фотостудия, туроператор и другие компании. При этом Новиков настаивал, что участок находится в общей долевой собственности, а значит, аренду он платить не обязан.

Часть помещений на Малышева, 38 использовали частные компании Фото: Google Карты

– Использование жилых комнат не по назначению, по мнению ответчика, не влечет утраты домом статуса многоквартирного, – указано в документах, опубликованных в картотеке суда. – Однако из технического паспорта следует, что в составе здания только 4 жилых комнаты. Следует признать, что жилые комнаты не являются квартирами, а дом не обладает признаками многоквартирного. Доводы ответчика о том, что здание относится к зданиям жилым коридорного типа, судом отклоняются.

Весной 2019 года администрация города подала в суд иск о банкротстве шансонье. Однако 17-й апелляционный арбитражный суд не нашел оснований для проведения процедуры. Так же в середине июля Новиков сообщил, что против него прекратили уголовное преследование по делу «Бухты Квинс». В самом СКР заявление не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU