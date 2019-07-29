2019-07-29T15:41:31+03:00
Общество

«Врачи нам дали 18 месяцев»: на Урале молодой отец пытается спасти 11-летнюю дочь от болезни, как у Жанны Фриске

Камиллу Хусниеву согласились прооперировать в Германии, но для этого нужно 3,5 миллиона рублей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлены Эльдаром ХусниевымФото: предоставлены Эльдаром Хусниевым
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В городе Березовский Свердловской области молодой отец спасает 11-летнюю дочь от болезни. Недавно Камилле Хусниевой диагностировали глеобластому четвертой степени. Это злокачественная опухоль головного мозга, такая же болезнь была у певицы Жанны Фриске.

Камилла Хусниева настоящая героиня, в своем юном возрасте девочка уже успела победить лейкоз, который врачи обнаружили в 4 годика.

- С раком крови мы боролись два года: была химиотерапия, лучевая терапия. Мы его победили и в этом году у нас сняли инвалидность по этому заболеванию, - рассказывает папа девочки Эльдар Хусниев. – Но в апреле этого года нам диагностировали инсульт. После реабилитации в июле начались головные боли.

Семья Хусниевых обратились к неврологу и там уже подтвердили опухоль. С тех пор началась борьба. Врачи сказали, что без удаления Камилла проживет полтора года.

- Врачи нам дали 18 месяцев, если не делать операцию. Местные врачи никто не берется за это, согласились только в Германии. Онколог сказал, что 90% успеха будет зависеть от операции, - добавил Эльдар.

Фото: предоставлены Эльдаром Хусниевым

Фото: предоставлены Эльдаром Хусниевым

Камилла окончила 4-й класс. Девочка любит рисовать и хочет стать художником, но её мечты могут не сбыться. Операция в клинике Мюнхена назначена на 20 августа, ее стоимость 3,5 миллионов. Два с половиной миллиона уже помогли собрать неравнодушные люди, но часть суммы по-прежнему не хватает.

Если вы хотите помочь Камилле в борьбе за жизнь, публикуем реквизиты её родителей:

По номеру карты: 4276 1600 2018 1153

Получатель: ИРИНА СЕРГЕЕВНА Х. (мама Камиллы)

Номер счета: 40817810116542327881

Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046577674

Корр. счет: 30101810500000000674

ИНН: 7707083893

КПП: 665843001

SWIFT-код: SABRRUMM

Реквизиты Ирины для переселения денежных средств. В комментариях пишем «На Благотворительность».

Так же можно отправлять деньги по номеру телефона: +79043858370 — Хусниева Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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