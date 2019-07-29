В Екатеринбурге на ж/д вокзале оборудуют комнату матери и ребенка

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-29T14:57:04+03:00

Решение об этом было принято в июне

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Решением Свердловской транспортной прокуратуры на железнодорожном вокзале Екатеринбурга оборудуют комнату матери и ребенка.

- В июне этого года Железнодорожным судом было решено оборудовать комнату матери и ребенка на вокзале в Екатеринбурге, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, что ранее ее отсутствие ограничивало право граждан с детьми на отдых и проведение санитарно-гигиенических процедур и создавало для них значительные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU