В Екатеринбурге на ж/д вокзале оборудуют комнату матери и ребенка
Решение об этом было принято в июне
На ж/д вокзале Екатеринбурга оборудуют комнату матери и ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Решением Свердловской транспортной прокуратуры на железнодорожном вокзале Екатеринбурга оборудуют комнату матери и ребенка.
- В июне этого года Железнодорожным судом было решено оборудовать комнату матери и ребенка на вокзале в Екатеринбурге, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, что ранее ее отсутствие ограничивало право граждан с детьми на отдых и проведение санитарно-гигиенических процедур и создавало для них значительные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU