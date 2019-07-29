2019-07-29T14:54:49+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми высокими ценниками на отели

Средняя цена за ночь - 3,8 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Екатеринбург занимает 10 место в рейтинге городов с самыми высокими ценниками на отели, одна ночь в среднем обойдется в 3,8 тысячи рублейЕкатеринбург занимает 10 место в рейтинге городов с самыми высокими ценниками на отели, одна ночь в среднем обойдется в 3,8 тысячи рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в число самых дорогих городов России по стоимости проживания в отеле. К такому выводу пришли аналитики туристического портала Momondo. Столица Урала занимает твердую десятую строчку рейтинга. Забронировать номер в гостиницах города можно в среднем за 3,8 тысяч рублей в сутки.

- Цена на размещение не всегда определяется популярностью города. Так, лидером рейтинга по средней цене номера в отеле стал Владивосток: остановиться на ночь в столице Приморья можно за 6,3 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе портала. - При этом город не вошел в десятку самых популярных туристических направлений.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают Санкт-Петербург (5,6 тысяч в сутки) и Москва (5 тысяч в сутки). Проживание в отелях Сочи, Мурманска, Казани и Иркутска обойдется путешественникам в диапазоне от 4 до 5 тысяч рублей за сутки. Вошедшие в топ-10 популярных туристических направлений Краснодар и Новосибирск придерживаются средней ценовой категории, стоимость размещения в них составляет 2,5 и 2,7 тысяч рублей в сутки соответственно.

В тройку самых доступных российских городов вошли также Минеральные Воды и Киров: провести там ночь можно в среднем за 1,8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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