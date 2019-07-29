«Обгоняешь? Голосуй!»: уральский биатлонист на время выборов переехал в дом на колесах
Биатлонист Антон Шипулин, который участвует в довыборах в Госдуму по Серовскому округу от «Единой России», сказал, что в ближайший месяц будет жить в доме на колесах. Об этом он заявил на своей страничке в Instagram. Как отметил сам Шипулин, фургон станет для него не только домом, но и мобильным штабом, в котором будут проводиться встречи с избирателями.
- Мой избирательный округ - это 49 % территории Свердловской области. Ездить приходится много, расстояния большие, - написан он. - В выходные уже ездил с этим прицепом в Серов. Интересно было наблюдать за реакцией водителей, многие из которых оценили надпись на задней части фургона.
Фото: Антон Шипулин
Напомним, что сейчас на мандат депутата Госдумы от Серовского округа претендует еще осужденная за репост в соцсети общественница Евгения Чудновец от партии ЛДПР.
ИСТОЧНИК KP.RU