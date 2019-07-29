В Екатеринбурге скончался водитель Renault, который утром столкнулся с Mitsubishi и вылетел на встречку

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-29T14:24:37+03:00

Еще двух пострадавших увезли в больницу

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Во время госпитализации скончался участник массовой аварии в Екатеринбурге на улице Димитрова, 17, водитель Renault, получивший тяжелые травмы. Напомним, утром на перекрестке Димитрова - Революции он столкнулся с Mitsubishi, после чего, по словам очевидцев, вылетел на встречку и врезался в Fiat Ducato.

Водитель Renault получил тяжелые травмы. Он скончался во время транспортировки в больницу Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

- По предварительной информации, также госпитализировали еще одного водителя - он находится в стационаре, и одного пассажира. Третий пострадавший получил медицинскую помощь на месте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему работают на месте и выясняют обстоятельства столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU