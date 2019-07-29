2019-07-29T14:26:31+03:00
Происшествия

Свердловская прокуратура ужесточила наказание наркосбытчикам, орудовавшим в подпольной лаборатории

Теперь им грозит до 9 лет колонии строгого режима
Мария Трапезникова
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Ранее мужчинам грозило до 6 лет заключения в колонии строгого режима, однако позже наказание ужесточили до 9 летРанее мужчинам грозило до 6 лет заключения в колонии строгого режима, однако позже наказание ужесточили до 9 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре 2017 года Ахатов предложил своим знакомым Газизову, Ковалеву и Хаблисламову обогатиться на сбыте наркотиков. Получив согласие последних, Ахатов посредством сети Интернет договорился с неустановленными лицами о приобретении необходимого лабораторного оборудования. В качестве лаборатории использовали баню и частный дом в садовом товариществе.

- Действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, Ахатов, Газизов, Ковалев и Хаблисламов согласно полученной пошаговой инструкции изготавливали самостоятельно путем проведения различных химических реакций с использованием специальной посуды наркотическое средство «мефедрон», которое в дальнейшем собирались сбывать среди населения, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вкоре мужчины были задержаны. В январе этого года суд приговорил их к 6 годам лишения свободы каждому. Также назначили штрафы в размере по 100 тысяч рублей Ахатову и Ковалеву, в размере по 50 тысяч рублей - Газизову и Хаблисламову.

Однако прокуратура не согласилась с таким решением и попросила ужесточить приговор.Теперь Ахатову и Ковалеву грозит до 9 лет 10 месяцев лишения свободы, Хаблисламову и Газизову - до 9 лет 9 месяцев лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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