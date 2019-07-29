2019-07-29T14:29:21+03:00
Экономика

Инвестиции в развитие Свердловской магистрали в 1-м полугодии составили более 7 миллиардов рублей

Обновление инфраструктуры пассажирского комплекса ведется с учетом современных требований к комфорту и безопасности
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Более 7 млрд рублей направило ОАО «РЖД» на развитие Свердловской железной дороги в 1-м полугодии 2019 года. В целом инвестиционный бюджет СвЖД в 2019 году составит 30,3 млрд рублей, с ростом к 2018 году на 16,1 %.

Стратегические проекты по наращиванию пропускных и провозных способностей железнодорожных линий реализуются в рамках «Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года». В их числе - усиление инфраструктуры на направлении Соликамск - Пермь, развитие Пермского железнодорожного узла, строительство Северного широтного хода.

Так, в текущем году по программе «Развитие направления Пермь - Соликамск» завершаются проектные работы. Она реализуется в связи со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на севере Пермского края и позволит увеличить провозную способность участка с 20,3 млн тонн до 33,6 млн тонн в год (к 2025 г.).

Проектно-изыскательские работы начаты по проектам «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода» (определена техническая возможность возведения железнодорожного мостового перехода на 1,7 - 1,9 км ниже Камской ГЭС) и «Создание железнодорожного Северного широтного хода» (в границах Свердловской железной дороги будет проведена реконструкция участка Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево).

Заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Тобольск - Сургут - Коротчаево (на завершение работ в текущем году будет направлено 1,6 млрд рублей. Пропускная способность направления будет увеличена в 2 раза); строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино - Баженово на главном ходу Транссиба. В настоящее время пропускная способность на данном направлении используется практически по максимуму. Участок Косулино - Баженово является барьерным местом для пропуска перспективного вагонопотока нефтехимических грузов с севера УрФО, а также транзитных тяжеловесных составов из регионов Кузбасса к портам северо-запада.

Модернизация существующего железнодорожного пути в текущем году будет проведена на 21 перегоне общей протяженностью более 200 км. Еще почти 300 км пути СвЖД обновит по программе капитального ремонта. Модернизация и ремонт позволяют повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

Чтобы привлечь в регион дополнительные грузопотоки, СвЖД работает над проектами развития транспортно-логистической инфраструктуры. В настоящее время ведутся предпроектные проработки строительства нового грузового двора на станции Гипсовая (парк «Гипсовая» станции Екатеринбург-Товарный).

Обновление инфраструктуры пассажирского комплекса ведется с учетом современных требований к комфорту и безопасности: начато проектирование высоких платформ на станциях Невьянск и Верх-Нейвинск, подготовлен комплект документов для реконструкции вокзала Сургут, ведется адаптация для маломобильных пассажиров инфраструктуры вокзальных комплексов Тюмень и Пермь-2, строительство пешеходного перехода на станции Тюмень. Проведены подготовительные работы по модернизации санитарных комнат на вокзалах и станциях магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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