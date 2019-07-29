2019-07-29T12:24:47+03:00
Общество

«Снизились кражи, увеличились ДТП»: Свердловское отделение МВД подвело итоги за первое полугодие 2019 года

В мероприятиях, проводимых по области, участвовало около 3,5 миллионов человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых
Изменить размер текста:

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года. Всего в регионе состоялось 3 736 мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие около 3,5 миллионов человек. За порядком следили более 48 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

- Следует отметить, что в отчетном периоде гарнизону удалось добиться снижения (на 13,2%) количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – В частности, фактов умышленного причинения вреда здоровью на 11,9%, без малого на 55% изнасилований. На 34,2% меньше зарегистрировано разбойных нападений, на 7,9% сократилось число краж и на 5,3% угонов автотранспорта.

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Снизились преступления, совершенные на улицах: разбойные нападения, грабежи и кражи автотранспорта. Уровень преступности на Среднем Урале на 100 тысяч жителей продолжает оставаться одним из самых низких среди крупных городов РФ: Россия – 689, УрФО – 780, Свердловская область - 651.

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Вместе с тем, одним из проблемных вопросов является борьба с проявлениями различных форм мошенничества. Ежесуточно в области на учет ставится от 10 до 20 подобных преступлений. Сложной остается и ситуация на дорогах: на 19,1 % возросло количество ДТП. На 6,1% увеличилось число погибших в них людей. На 15,2% стало больше раненых в результате дорожных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«30 рублей за литр!»: житель Каменска-Уральского удивился низкой стоимости бензина
В Екатеринбурге евангелистов оштрафовали на 100 тысяч за молитвы в саду
В Свердловской прокуратуре назначили нового зампрокурора
«Сужают на треть»: В Екатеринбурге в Зеленой роще меняют пешеходные дорожки
На Урале мужчину в уплату долгов отправили работать в детсад
«Завтра к нам приедет губернатор»: многодетная семья погорельцев ждет в гости Евгения Куйвашева
В Екатеринбурге неизвестные украли одежду для покойников
На Урал почтой пытались доставить килограмм китайских наркотиков
В Екатеринбурге ищут волонтеров на чемпионат мира по боксу
Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Екатеринбурга посетить онлайн-парк
«Украли деньги, сотовый и банковскую карту»: В Екатеринбурге задержали налетчиков на пенсионеров
Наличные чаще, а чаевые реже: Екатеринбург стал самым неспящим городом России по версии таксистов