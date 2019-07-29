«Снизились кражи, увеличились ДТП»: Свердловское отделение МВД подвело итоги за первое полугодие 2019 года

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-29T12:24:47+03:00

В мероприятиях, проводимых по области, участвовало около 3,5 миллионов человек

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В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года. Всего в регионе состоялось 3 736 мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие около 3,5 миллионов человек. За порядком следили более 48 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

- Следует отметить, что в отчетном периоде гарнизону удалось добиться снижения (на 13,2%) количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – В частности, фактов умышленного причинения вреда здоровью на 11,9%, без малого на 55% изнасилований. На 34,2% меньше зарегистрировано разбойных нападений, на 7,9% сократилось число краж и на 5,3% угонов автотранспорта.

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Снизились преступления, совершенные на улицах: разбойные нападения, грабежи и кражи автотранспорта. Уровень преступности на Среднем Урале на 100 тысяч жителей продолжает оставаться одним из самых низких среди крупных городов РФ: Россия – 689, УрФО – 780, Свердловская область - 651.

Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Вместе с тем, одним из проблемных вопросов является борьба с проявлениями различных форм мошенничества. Ежесуточно в области на учет ставится от 10 до 20 подобных преступлений. Сложной остается и ситуация на дорогах: на 19,1 % возросло количество ДТП. На 6,1% увеличилось число погибших в них людей. На 15,2% стало больше раненых в результате дорожных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU