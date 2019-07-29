«30 рублей за литр!»: житель Каменска-Уральского удивился низкой стоимости бензина

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-29T12:09:21+03:00

Десяти литров жителю Каменска-Уральского хватило, чтобы проехал около 180 километров по трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, заправлялся по такой цене он в Казахстане

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Цены на бензин в Казахстане сильно удивили жителя Каменска-Уральского Александр Ноговицына, сообщает портал ku66.ru. Они оказались... существенно ниже российских. Своим наблюдением из отпуска в соседнее государство он поделился в соцсети Вконтакте.

- У АЗС лицензия «Газпром», бензин «Газпром», но цена и качество, как оказалось, не «Газпром», - делится Александр. - Мы заправили 40 литров 95-го, обошлось нам это в 7320 KZT /1200 RUB. Бензин оказался отличный, на десяти литрах проехал около 180 км по трассе.

Александр отметил, что стоимость одного литра 95-го бензина в Казахстане составила всего 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU