2019-07-29T12:09:21+03:00
Общество

«30 рублей за литр!»: житель Каменска-Уральского удивился низкой стоимости бензина

Правда, заправлялся по такой цене он в Казахстане
Данил СВЕЧКОВ
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Десяти литров жителю Каменска-Уральского хватило, чтобы проехал около 180 километров по трассе.Десяти литров жителю Каменска-Уральского хватило, чтобы проехал около 180 километров по трассе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Цены на бензин в Казахстане сильно удивили жителя Каменска-Уральского Александр Ноговицына, сообщает портал ku66.ru. Они оказались... существенно ниже российских. Своим наблюдением из отпуска в соседнее государство он поделился в соцсети Вконтакте.

- У АЗС лицензия «Газпром», бензин «Газпром», но цена и качество, как оказалось, не «Газпром», - делится Александр. - Мы заправили 40 литров 95-го, обошлось нам это в 7320 KZT /1200 RUB. Бензин оказался отличный, на десяти литрах проехал около 180 км по трассе.

Александр отметил, что стоимость одного литра 95-го бензина в Казахстане составила всего 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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