В Екатеринбурге евангелистов оштрафовали на 100 тысяч за молитвы в саду

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-29T12:04:14+03:00

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В Екатеринбурге пятидесятническая церковь и их пастор заплатят штраф в 100 тысяч за нецелесообразное использование земли. Об этом рассказали в пресс-службе Областного суда. Религиозная организация «Дерево жизни» собиралась в доме на территории садоводческого товарищества «Заря».

- На данном участке располагалось «Дерево жизни», а сам Рудаков П. Б. является пастором данной организации, - отметили в ведомстве. – В итоге участок использовался для осуществления религиозной деятельности – проведения регулярных церковных и молитвенных богослужений, духовных песнопений, исполнения духовной музыки.

У пастора не было разрешения для размещения церкви на участке. В итоге, организацию обвинили в нарушении земельного законодательства и оштрафовали на 100 тысяч рублей. А сам пастор получил штраф в 20 тысяч рублей. Однако он не согласился с таким решением и решил обжаловать его в областном суде. Но не смог доказать, что на этой земле можно проводить массовые богослужения, - и решение оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU