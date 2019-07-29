СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-29T11:42:08+03:00

В Свердловской прокуратуре назначили нового зампрокурора, который ранее занимал аналогичный пост в Челябинской прокуратуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской прокуратуре назначили нового заместителя прокурора. Им стал Андрей Оборок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В соответствии с приказом прокурора Свердловской области о распределении обязанностей между руководителями прокуратуры Свердловской области, на Андрея Николаевича возложены вопросы надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, вопросы экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан, отдела общего и особого делопроизводства и ряд иных, - добавляют там.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Досье

Андрей Оборок родился в 1974 году в Шадринске (Курганская область). В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 1995 году начал прохождение службы в органах прокуратуры в Курганской области. Начиная с марта 2017 года, занимал должность зампрокурора Челябинской области.

Имеет ведомственные награды: нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу», медаль Руденко. Классный чин — старший советник юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU